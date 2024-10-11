«Брони на ваше имя нет»: туроператор из Братска оставил около 50 семей без отпуска за границей

— Мы связались с ней и еще несколькими людьми. Создали группу в мессенджере. Сейчас в ней состоит 36 человек. У всех похожая история. Кто-то должен был улететь летом или осенью, а у кого-то отпуск планировался только на ноябрь и декабрь. Большинство пострадавших хотели отдохнуть в Турции и Таиланде. Все начали самостоятельно выяснять насчет своих броней у авиакомпаний и отелей. На чьи-то фамилии, например, заказаны номера, но при этом оплата за них не переведена. А чьих-то имен нет ни среди пассажиров самолета, ни среди постояльцев гостиницы. Суммы, которые отдали люди, тоже разные. У нас самая маленькая…