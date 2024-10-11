«Брони на ваше имя нет»: туроператор из Братска оставил около 50 семей без отпуска за границей

Представьте: вы планируете отпуск, собираете чемодан, но за несколько дней до вылета выясняется, что вас нет ни в списке пассажиров рейса самолета, ни в брони гостиницы. А менеджер, который продал вам дорогостоящую путевку, не отвечает на звонки, а двери офиса закрыты… Страшный сон любого туриста! Вот только с несколькими жителями Братска это все случилось наяву. Среди них — 35-летняя Татьяна Попова.
Оплатили путевку за полгода до отпуска.
— В январе этого года мы с мамой решили обратиться к туроператору, чтобы приобрести для нее путевку в пансионат Сочи. Обычно мы путешествуем через проверенное агентство, но в тот день оно не работало. Поэтому, проходя мимо офиса туроператора Анны Самойловой (имя изменено — при. Редакции), решили для начала просто проконсультироваться. А узнали о ней от маминой знакомой, она летала в отпуск с ее помощью. Анна очень радушно нас встретила, все подробно рассказала, посчитала расходы.
Тщательно обдумав предложение, мама сибирячки решила, что отправится в путешествие, оформив путевку через Анну. Отпуск был запланирован на конец августа. Стоимость путевки с учетом перелетов и проживания составила 133 тысячи рублей. Женщина оформила договор и внесла больше половины суммы, а остаток доплатила уже в мае.
— При этом ни билетов на самолет, ни каких-то других бумаг Анна нам не выдавала на руки. Заверила, что пакет всех необходимых документов мама получит уже непосредственно перед отъездом. За неделю до отпуска мы ей позвонили, чтобы она хотя бы рассказала всю нужную информацию, во сколько будет вылет и т.д. Анна вновь нас начала успокаивать, что, мол, рано вы переживаете. В договоре прописано, что документы клиенты получают за два дня до отъезда.
Женщина должна была улетать 31 августа в Красноярск. За день до этого она вновь набрала номер туроператора. Как вдруг услышала от нее неожиданную новость: «Меня лишили лицензии, я не могу продолжать свою деятельность. Ваш отпуск отменяется».
— Мама сообщает об этом мне. Мы звоним в отель Сочи, чтобы узнать информацию о бронировании. Но выясняется, что такой брони даже и не было! Нет и свободных номеров….
Отключила телефон и закрыла офис.
В результате мама Татьяны все-таки отправилась на отдых, но не на морское побережье, а в Санкт-Петербург. А когда вернулась домой, женщины попытались вернуть деньги у туроператора.
— По началу она еще выходила на связь, обещала, что переведет деньги на карту. Но через несколько дней перестала отвечать на звонки. Я пошла к ней в офис, а он оказался закрыт. При этом сотрудники других компаний, которые арендуют в помещении кабинеты, рассказали, что я не единственная, кто приходит сюда и ищет Анну. Мол, многие туристы отдали деньги, но в отпуск не улетели…
В социальных сетях Татьяна обнаружила пост, который опубликовала еще одна жительница Братска, пострадавшая от действий этого же туроператора. Женщина просила откликнуться всех, кто приобретал путевки через Анну.
— Мы связались с ней и еще несколькими людьми. Создали группу в мессенджере. Сейчас в ней состоит 36 человек. У всех похожая история. Кто-то должен был улететь летом или осенью, а у кого-то отпуск планировался только на ноябрь и декабрь. Большинство пострадавших хотели отдохнуть в Турции и Таиланде. Все начали самостоятельно выяснять насчет своих броней у авиакомпаний и отелей. На чьи-то фамилии, например, заказаны номера, но при этом оплата за них не переведена. А чьих-то имен нет ни среди пассажиров самолета, ни среди постояльцев гостиницы. Суммы, которые отдали люди, тоже разные. У нас самая маленькая…
Сумма ущерба свыше 5 млн рублей.
Как рассказывает Татьяна, среди пострадавших есть и те клиенты, которые лично знали Анну и не раз оформляли через нее путевки. Женщина работает в этой сфере около 20-ти лет. Единственное, что осталось на руках сибирячек — это договор, заключенный с ООО «****» об оказании услуг.
— Юридический адрес этой компании зарегистрирован на обычный частный дом, где живет Анна. Мы узнали, что ранее она работала под эгидой одного из известных в стране туроператоров, но сейчас они уже не сотрудничают. А вывеска на фасаде офиса осталась. Поэтому, конечно, видя знакомый и зарекомендованный бренд, люди понадеялись, что их здесь точно не обманут….
Как рассказывает Татьяна, Анна Самойлова сменила номер телефона, а офис закрыла. Пострадавшие от действий туроператора обратились в полицию. В настоящий момент проводится проверка.
— По предварительной информации, генеральный директор юридического лица, оказывающего услуги по продаже туристического продукта, заключал договоры с клиентами, брал частичную и полную предоплату с местных жителей, однако предписанные обязательства не исполнял. Как выяснили оперативники, сумма общего ущерба превышает 5 миллионов рублей, — рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
Количество пострадавших постоянно меняется. По предварительным данным, на сегодняшний день в полиции находится около 50 заявлений.
ЭКСПЕРТНО.
Наталья Вассерман, юрист с 20-летним стажем работы.
«Тщательно проверьте туроператора до заключения договора».
При оформлении путевок через турагентство, всегда есть шанс нарваться на мошенников. Чтобы этого не произошло, нужно обратить внимание на следующие моменты.
Во-первых, как долго туроператор представлен на рынке. Как правило, крупные и уже зарекомендованные компании работают порядка 25 лет. Проверьте, состоит ли туроператор в Едином федеральном реестре туроператоров, есть ли у него лицензия и так называемые фонды безопасности, из которых, в случае форс-мажоров, выплачиваются деньги туристам. Эта информация находится в свободном доступе. Также большую роль играют отзывы и рекомендации клиентов.
Во-вторых, не нужно гнаться за большими скидками. Стоит задуматься, если один туроператор предлагает очень низкую цену на тур, а все остальные просят вдвое больше.
В-третьих, обращать внимание на договор. В документе должны быть прописаны стоимость тура, направление, куда летит турист, название отеля, страховки, оказываемые услуги и вся другая необходимая информация. Они должны быть подкреплены печатями и подписями.