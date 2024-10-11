Мужчина сбил ребенка на трассе в Хабаровском крае

Ребенок попал под машину в Комсомольском районе, пытаясь перебежать дорогу в неположенном месте. Авария произошла днем 11 октября. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие случилось около четырех часов дня в районе 21 километра дороги «Комсомольск-на-Амуре — Амурск». Ребенок нарушил правила дорожного движения, в результате чего оказался под колесами автомобиля.
«58-летний водитель, управляя транспортным средством “Toyota Townace”, двигаясь со стороны Комсомольска-на-Амуре в сторону Амурска, допустила наезд на несовершеннолетнего, 2014 года рождения, который внезапно выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода», — рассказали в Госавтоинспекции Комсомольского района.
Школьника с жалобами на боли в ноге увезли в больницу. Водитель в момент аварии был трезв, уточнили в ГАИ.