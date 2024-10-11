Мужчина сбил ребенка на трассе в Хабаровском крае

«58-летний водитель, управляя транспортным средством “Toyota Townace”, двигаясь со стороны Комсомольска-на-Амуре в сторону Амурска, допустила наезд на несовершеннолетнего, 2014 года рождения, который внезапно выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода», — рассказали в Госавтоинспекции Комсомольского района.