Следователи прокомментировали пожар в Прикамье, на котором погибла девочка

— Находившийся в доме мужчина 1972 года рождения, обнаружив возгорание, разбудил своих несовершеннолетних дочерей 2008 и 2014 года рождения. Взяв 10-летнюю девочку на руки, мужчина через окно покинул горящий дом, указав 16-летней дочери проследовать за ним. Однако, последняя решила покинуть дом через входные двери. Оказавшись в горящих надворных постройках, несовершеннолетней были получены термические ожоги тела несовместимые с жизнью. Тело ребенка было обнаружено пожарными в ходе тушения огня, — сообщили в пресс-службе СУ СКР п Пермскому краю.