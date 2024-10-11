В Выселковском районе мужчина погиб при пожаре в частном доме. Трагедия произошла 10 октября в станице Ирклиевской.
Огнем охватило дом на улице Карла Маркса. Возгорание заметили соседи, которые и вызвали экстренные службы. Пожарные после тушения нашли в доме тело хозяина.
Одной из возможных причин пожара называют неосторожное обращение с огнем при курении.
«Следователем территориального следственного отдела СКР проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины и очага возгорания. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.