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В Выселковском районе мужчина погиб при пожаре в частном доме

Следователи проводят проверку после гибели мужчины при пожаре в частном доме в Выселковском районе.

Источник: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Выселковском районе мужчина погиб при пожаре в частном доме. Трагедия произошла 10 октября в станице Ирклиевской.

Огнем охватило дом на улице Карла Маркса. Возгорание заметили соседи, которые и вызвали экстренные службы. Пожарные после тушения нашли в доме тело хозяина.

Одной из возможных причин пожара называют неосторожное обращение с огнем при курении.

«Следователем территориального следственного отдела СКР проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины и очага возгорания. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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