В Выселковском районе мужчина погиб при пожаре в частном доме

«Следователем территориального следственного отдела СКР проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины и очага возгорания. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.