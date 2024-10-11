Задушил и сбросил тело в водоем: житель приморского Артема отправится за убийство в колонию строгого режима

Любовь иногда вытворяет с людьми странные фокусы и даже приводит к трагедии. Необузданные чувства к знакомой овладели жителем города Артем, и на почве ревности он убил ее мужа, за что и понесет наказание. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Следствие установило, что в марте 2024 года обвиняемый поссорился с мужем знакомой, в которую был влюблен, напал на него и задушил. Пытаясь скрыть преступление, он сбросил тело убитого в водоем.
Женщине он сообщил, что ее муж навсегда уехал и больше не будет ее беспокоить. Но все тайное становится явным, и под тяжестью улик подсудимый признался в убийстве.
По решению суда ему придется искупать свою вину в исправительной колонии строгого режима. Туда он отправится на восемь долгих лет. Приговор еще не вступил в законную силу.
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