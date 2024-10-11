Задушил и сбросил тело в водоем: житель приморского Артема отправится за убийство в колонию строгого режима

Любовь иногда вытворяет с людьми странные фокусы и даже приводит к трагедии. Необузданные чувства к знакомой овладели жителем города Артем, и на почве ревности он убил ее мужа, за что и понесет наказание. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.