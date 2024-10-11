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В Приморье две девочки-мопедистки без шлемов врезались в автомобиль

Водитель по возрасту не имела права садиться за руль.

Источник: Аргументы и факты

Пятнадцатилетние водитель и пассажирка мопеда без экипировки и шлемов попали в ДТП с автомобилем Toyota Vista в Артёме, сообщили в Telegram-канале «Полиция Приморья».

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что девочка за рулём мопеда Suzuki Lets ехала из Артёма в сторону Находки в районе улицы Лучегорской и нарушила правило обгона попутного автомобиля. Мопед врезался в машину.

Обе несовершеннолетние получили переломы, их госпитализировали.

В полиции отметили, что водитель по возрасту ещё не имела права садиться за руль мопеда — это возможно с 16 лет, после обучения в автошколе и получения прав категории «М».