Житель Усольского района убил сожительницу и спрятал тело в подполье

Житель Усольского района отправится в колонию за убийство сожительницы. Об этом КП-Иркутск сообщили в СКР и прокуратуре Иркутской области.
В ноябре 2023 года 42-летний подсудимый выпивал вместе с сожительницей в поселке Тельма у нее дома. В какой-то момент взял кухонный нож и нанес многочисленные удары. Сообщается, сделал он это из личной неприязни.
— От полученных колото-резанных ранений 32-летняя потерпевшая скончалась на месте. Мужчина хотел скрыть причастность к преступлению, поэтому спрятал труп в подполье дома и накрыл вход ковром, — рассказывают в пресс-службе прокуратуры.
Тело погибшей нашли правоохранители, после того, как приехали по сообщению соседей. Осужденный был пьян, поэтому ничего не смог объяснить, позже он полностью признал свою вину.
Сначала его поместили под стражу. Сейчас суд вынес приговор — житель Усольского района отправится в исправительную колонию особого режима на девять лет. Ранее он уже был судим за другое убийство.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Приангарья сел на пожизненное за жестокое убийство.