Избитая боксером девушка из Троицка погибла

Девушка из Троицка, которую жестоко избил боксер за отказ в интимной близости, погибла. Информацию об этом опубликовал телеграм-канал «АЧН».
Ранее сообщалось, что у 28-летней Юлии Г. зафиксировали перелом отростка позвонка, многочисленные ушибы и ссадины, а также кровоизлияние в мозг. Девушка проходила курс лечения и носила корсет. По информации телеграм-канала, ей уже становилось лучше. Она даже начала размещать в сети свои фото. Но потом здоровье Юлии резко ухудшилось. Девушка погибла.
В отношении избившего ее 37-летнего боксера завели два уголовных дела: одно по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести, другое — за попытку насильственных действий сексуального характера.
Напомним, происшествие случилось в сентябре 2024 года. Мужчина набросился на девушку с кулаками за отказ в интимной близости и избивал около часа.