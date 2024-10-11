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Избитая боксером девушка из Троицка погибла

По словам знакомых, она пошла на поправку, но потом ей резко стало хуже.

Девушка из Троицка, которую жестоко избил боксер за отказ в интимной близости, погибла. Информацию об этом опубликовал телеграм-канал «АЧН».

Ранее сообщалось, что у 28-летней Юлии Г. зафиксировали перелом отростка позвонка, многочисленные ушибы и ссадины, а также кровоизлияние в мозг. Девушка проходила курс лечения и носила корсет. По информации телеграм-канала, ей уже становилось лучше. Она даже начала размещать в сети свои фото. Но потом здоровье Юлии резко ухудшилось. Девушка погибла.

В отношении избившего ее 37-летнего боксера завели два уголовных дела: одно по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести, другое — за попытку насильственных действий сексуального характера.

Напомним, происшествие случилось в сентябре 2024 года. Мужчина набросился на девушку с кулаками за отказ в интимной близости и избивал около часа.