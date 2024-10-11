Избитая боксером девушка из Троицка погибла

Ранее сообщалось, что у 28-летней Юлии Г. зафиксировали перелом отростка позвонка, многочисленные ушибы и ссадины, а также кровоизлияние в мозг. Девушка проходила курс лечения и носила корсет. По информации телеграм-канала, ей уже становилось лучше. Она даже начала размещать в сети свои фото. Но потом здоровье Юлии резко ухудшилось. Девушка погибла.