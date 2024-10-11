Пассажиров эвакуировали с севшего на мель теплохода в Комсомольске

Транспортная прокуратура Комсомольска-на-Амуре выясняет подробности посадки на мель теплохода на реке Амур. Это произошло около 10:40 11 октября на 565 километре реки в районе города Юности. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".