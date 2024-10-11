Пассажиров эвакуировали с севшего на мель теплохода в Комсомольске

Транспортная прокуратура Комсомольска-на-Амуре выясняет подробности посадки на мель теплохода на реке Амур. Это произошло около 10:40 11 октября на 565 километре реки в районе города Юности. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Капитан судна ОМ-8, выполнявший пассажирский рейс Пивань — Комсомольск-на-Амуре, допустил посадку судна на мель, что привело к его остановке. Двигаться дальше было невозможно.
«Трое пассажиров, находившихся на борту, эвакуированы. Через некоторое время судно снято с мели, целостность конструкции транспортного средства не нарушена. Теплоход продолжил движение своим ходом к дебаркадеру Комсомольск-на-Амуре», — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
В надзорном органе начали проверку исполнения законодательства о безопасности движения и использования внутреннего водного транспорта. Также специалисты оценят действия членов экипажа.