Омич украл телефон у мужчины, который не захотел с ним «выяснять отношения»

Омич выпивал в компании незнакомцев и вступил в конфликт с одним из них. Мужчина выронил свой телефон, когда убегал от возможной драки. Мобильный оказался в руках угрожавшего омичу незнакомца, на которого теперь завели уголовное дело.
Как рассказал полицейским 28-летний омич, ночью он распивал спиртное в баре-магазине на проспекте Комарова. Компанию ему составляли незнакомцы, с одним из которых у него возникла ссора.
Тогда неизвестный мужчина предложил ему выйти на улицу, чтобы «разобраться». Испуганный омич принял решение убежать, однако выронил по пути телефон. Вернуться обратно мужчина тоже побоялся.
Позже потерпевший позвонил на свой телефон и услышал голос неизвестного мужчины, от которого ему удалось убежать. Сумма причиненного ущерба составила 15,7 тыс. рублей.
Полицейские в течение часа нашли подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Советского округа. Его удалось задержать на улице Степанца.
На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («кража»). Ранее омич уже был судим за кражи и незаконный оборот наркотиков.