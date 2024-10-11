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В минприроды Новосибирской области отдали приказ на убийство медведя

Местный фермер пожаловался, что косолапый задрал его овец.

На официальном сайте министерства природных ресурсов Новосибирской области появился приказ «О регулировании численности охотничьих ресурсов». В документе говорится об отстреле одной особи медведя бурого на основании обращения исполняющей обязанности главы Убинского района.

— Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности — угроза нанесения ущерба здоровью граждан охотничьими ресурсами, — написано в приказе.

Как поясняют жители села Орловское Убинского района, местный фермер пожаловался, что у него пропало 30 овец. Останки 11 сельскохозяйственных животных нашли за околицей. Этот факт зафиксировал местный ветеринарный врач.

Найти и убить медведя охотники должны до 8 ноября.

флора и фауна