В минприроды Новосибирской области отдали приказ на убийство медведя

На официальном сайте министерства природных ресурсов Новосибирской области появился приказ «О регулировании численности охотничьих ресурсов». В документе говорится об отстреле одной особи медведя бурого на основании обращения исполняющей обязанности главы Убинского района.
— Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности — угроза нанесения ущерба здоровью граждан охотничьими ресурсами, — написано в приказе.
Как поясняют жители села Орловское Убинского района, местный фермер пожаловался, что у него пропало 30 овец. Останки 11 сельскохозяйственных животных нашли за околицей. Этот факт зафиксировал местный ветеринарный врач.
Найти и убить медведя охотники должны до 8 ноября.