В Новосибирске водитель, сдавая назад, сбил 4-летнего ребенка

В пятницу, 11 октября, в 12 часов дня, на территории Первомайского района произошло ДТП с участием автомобиля Лада Приора и ребенка-пешехода.
Как рассказали в Госавтоинспекции, водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем Лада Приора, при движением задним ходом по улице Пожарского напротив дома № 2, совершил наезд на ребенка 2020 года рождения, который в этот момент находился позади автомобиля.
Мальчик доставлен в больницу, характер травм уточняется. Сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске водитель сбил ребёнка и покинул место аварии. ДТП случилось утром в пятницу также на территории Первомайского района.