В Новосибирске водитель, сдавая назад, сбил 4-летнего ребенка

Как рассказали в Госавтоинспекции, водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем Лада Приора, при движением задним ходом по улице Пожарского напротив дома № 2, совершил наезд на ребенка 2020 года рождения, который в этот момент находился позади автомобиля.