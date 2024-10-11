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В Новосибирске водитель, сдавая назад, сбил 4-летнего ребенка

Сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области

В пятницу, 11 октября, в 12 часов дня, на территории Первомайского района произошло ДТП с участием автомобиля Лада Приора и ребенка-пешехода.

Как рассказали в Госавтоинспекции, водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем Лада Приора, при движением задним ходом по улице Пожарского напротив дома № 2, совершил наезд на ребенка 2020 года рождения, который в этот момент находился позади автомобиля.

Мальчик доставлен в больницу, характер травм уточняется. Сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске водитель сбил ребёнка и покинул место аварии. ДТП случилось утром в пятницу также на территории Первомайского района.