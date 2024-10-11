Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанцам сообщили о землетрясении магнитудой 4,4

Cеть сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК 11 октября в 13:47 по времени г. Астаны зарегистрировала землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований.

«Эпицентр расположен в 319 км. на юго-запад от г. Алматы на границе Кыргызстана и Китая», ― говорится в сообщении.

Координаты эпицентра ― 40.506º с.ш. 75.636º в.д. Глубина ― 5 км.

«Энергетический класс землетрясения ― 9.7. Магнитуда MPV ― 4.4», ― отметили в центре.