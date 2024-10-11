ФСБ сообщила о задержании троих членов банды Басаева и Хаттаба

Банда Басаева и Хаттаба действовала на территории Чечни и Дагестана в годы второй чеченской войны. В ее состав входили около 1,5 тыс. человек. Участники банды совершили несколько крупных терактов, в том числе в Буденновске, жертвами которого стали около 130 человек, и в Театральном центре на Дубровке в Москве, где погибли 130 заложников.