На трассе Тюмень — Омск столкнулось три фуры

Уточняется, что водитель большегруза выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с другой фурой. После столкновения в фуры въехал третий большегруз, которые ехал следом.
В результате ДТП оба водителя большегрузов и пассажир автомобиля «Сани» — мужчина 1990 г.р., доставлены в медицинское учреждение. Водитель третьего автомобиля чудом не пострадал.
Ранее мы сообщали, что из-за снега в Омске и в области произошло 77 аварий. 12 автоаварий, в которых пострадали люди, произошли на территории региона. Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят мониторинг дорожной обстановки.