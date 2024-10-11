Могилевчанин пустил 18-летнюю квартирантку и лишился дорогих коллекционных монет

Выяснилось, что незадолго до этого мужчина по просьбе знакомых пустил в свою квартиру пожить 18-летнюю девушку. Мужчина жил на даче, а квартирантка четыре месяца проживала в его квартире в Могилеве. Съезжая, девушка опустошила ящик со старинными монетами, а потом перепродавала их в интернете.