В Волгоградской области задержаны члены банды, убившей в 2000 году 84 военнослужащих

Как сообщает пресс-служба СК РФ, в ходе расследований были задержаны еще трое членов банды в Республике Дагестан, Карачаево-Черкесской Республике и в Волгоградской области, среди которых Адам М., Самаил Б. и Рустам Ч. Вскоре им предъявят обвинения по ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается их роль в нападении, а также проверяется причастность к совершению других преступлений.