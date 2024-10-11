В Волгоградской области задержаны члены банды, убившей в 2000 году 84 военнослужащих

Зимой 2000 года в горно-лесистой местности около села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики произошло вооруженное нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.
Как сообщает пресс-служба СК РФ, в ходе расследований были задержаны еще трое членов банды в Республике Дагестан, Карачаево-Черкесской Республике и в Волгоградской области, среди которых Адам М., Самаил Б. и Рустам Ч. Вскоре им предъявят обвинения по ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается их роль в нападении, а также проверяется причастность к совершению других преступлений.
В отношении двоих было прекращено уголовное преследование из-за их смерти, продолжается уголовное преследование еще одного злоумышленника.