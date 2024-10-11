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Травмированный игрок «Салавата Юлаева» может вернуться в Уфу через пару недель

Защитник «Салавата Юлаева» рассказал, когда травмированный Кузьмин может вернуться в Уфу
Источник: Комсомольская правда

Получивший серьезную травму, компрессионный перелом грудного позвонка, в матче с «Авангардом» нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин может вернуться в Уфу уже через пару недель. Обнадеживающую новость сообщил сокомандник Кузьмина Алексей Василевский. Он вместе с товарищами по клубу навестил травмированного нападающего в Москве.

— Мы все надеемся, что он как можно скорее пойдёт на поправку. Думаю, через пару недель он вернётся в Уфу, — сказал защитник СЮ.

Напомним, накануне в Москве «Салават Юлаев» обыграл московский «Спартак» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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