Травмированный игрок «Салавата Юлаева» может вернуться в Уфу через пару недель

Получивший серьезную травму, компрессионный перелом грудного позвонка, в матче с «Авангардом» нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин может вернуться в Уфу уже через пару недель. Обнадеживающую новость сообщил сокомандник Кузьмина Алексей Василевский. Он вместе с товарищами по клубу навестил травмированного нападающего в Москве.
— Мы все надеемся, что он как можно скорее пойдёт на поправку. Думаю, через пару недель он вернётся в Уфу, — сказал защитник СЮ.
Напомним, накануне в Москве «Салават Юлаев» обыграл московский «Спартак» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
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