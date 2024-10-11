Фура тащила 70 метров. В ДТП на трассе погибли четыре молодых парня

Ранним утром 11 октября на трассе Пермь — Екатеринбург произошло страшное ДТП. Mercedes benz выехал на соседнюю полосу и лоб в лоб столкнулся с мчащейся навстречу фурой. В момент аварии в легковом автомобиле находились четыре молодых человека. Все они погибли. Сайт perm.aif.ru узнал подробности трагедии.
Страшное утро.
На видео смертельной аварии, опубликованном сотрудниками МВД по Пермскому краю — разбитый автомобиль Mercedes benz, который врезался носовой частью прямо в лоб фуры. В кадре видно, что обе машины находятся практически на обочине дороги.
Водитель грузовика пытался уйти от страшного удара, выехав на самый край дороги, но избежать столкновения не смог. Фура протащила на себе Mercedes benz ещё около 70 метров и остановилась, сообщает 59.RU, ссылаясь на свой источник.
По словам сотрудников МВД по Пермскому краю, авария произошла около 6:50 утра 11 октября.
«Водитель автомобиля двигался по трассе Пермь — Екатеринбург. На 102-м километре дороги он вылетел на встречную полосу, по которой в этот момент ехала фура. Между машинами произошло лобовое столкновение», — пояснили в региональной полиции.
Напрасные надежды.
На место трагедии оперативно выехали представители Госавтоинспекции Кунгурского округа, сотрудники поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа, скорая помощь и пожарные.
Молодых людей из искорёженной машины извлекали спасатели, рассказали в поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа (КМО).
«Звонок о происшествии поступил нам в 6:59. На место трагедии выехали группа оперативного реагирования № 6», — вспоминают сотрудники поисково-спасательной службы КМО.
От удара двери автомобиля заблокировались. Спасателям пришлось совместно с пожарными проводить стабилизацию автомобилей с помощью специального гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Только после этого из того, что осталось от машины, парней удалось извлечь. Оказалось, что никто из них не был пристёгнут.
Водитель и двое пассажиров легкового автомобиля скончались на месте происшествия. Надежда на спасение была у ещё одного пассажира, но в скором времени исчезла и она — парень погиб в машине скорой помощи, передаёт «КП-Пермь».
По словам спасателей, погибшими оказались молодые люди, которые только начинали жить: двоим из них было по 18 лет, одному — 19, а третьему исполнился 21 год. На машине, в которой они ехали, значился челябинский госномер.
Четверо погибших имели регистрацию в разных городах: Челябинск, Курган, Екатеринбург, сообщает 59.RU, ссылаясь на свой источник. Вероятнее всего, это были студенты. У одного из погибших обнаружили фотографии уральского университета.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Сотрудники МВД по Пермскому краю вновь напоминают автомобилистам о необходимости быть внимательнее, соблюдать правила дорожного движения, проявлять особенную осторожность на дорогах в сложных погодных условиях, а по возможности, отказаться от дальних поездок в период перепадов температур.
«Помните, что перепад температуры через ноль — либо замерзание, либо таяние приводят к изменению сцепления колес с дорожным покрытием. Чтобы не попадать в ДТП и не рисковать жизнью и здоровьем, правильно выбирайте манеру поведения на дороге в зависимости от погодных условий, распознавая потенциальную опасность заранее».
В краевом МЧС автомобилистам также напоминают о необходимости сменить летние шины на зимние.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в конце сентября жёстком ДТП с мотоциклом в Пермском крае погибла 16-летняя девочка. Она находилась на пассажирском сидении мотоцикла, которым управлял 15-летний подросток. Спасти школьницу не удалось.