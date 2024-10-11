Фура тащила 70 метров. В ДТП на трассе погибли четыре молодых парня

От удара двери автомобиля заблокировались. Спасателям пришлось совместно с пожарными проводить стабилизацию автомобилей с помощью специального гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Только после этого из того, что осталось от машины, парней удалось извлечь. Оказалось, что никто из них не был пристёгнут.