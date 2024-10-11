Жительница столицы Татарстана передала мошенникам около 7 млн рублей

Пытаясь сохранить денежные накопления и квартиру, 77-летняя жительница Казани передала мошенникам около 7 млн рублей. Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления обстоятельств происшествия.
По словам потерпевшей, ей на телефон поступил звонок в одном из мессенджеров. Незнакомец сообщил, что были похищены денежные средства с расчетных счетов пенсионерки. Под предлогом сохранения накоплений мошенник убедил жительницу Казани следовать указаниям сотрудника правоохранительных органов, который должен связаться с ней позже.
Через некоторое время пенсионерке поступил видеозвонок от фальшивого сотрудника, который «предупредил», что неизвестные лица также покушаются на ее квартиру. Потерпевшая выполнила инструкции злоумышленников и продала недвижимость, а вырученные деньги передала курьеру.
Кроме этого, пенсионерка рассказала мошенникам о наличных сбережениях в размере 300 тыс. рублей и 500 долларов США. Эти денежные средства она также перевела на сторонние счета. Позже потерпевшая рассказала о ситуации своей племяннице, которая сообщила, что женщина попалась на уловки мошенников.
Общая сумма причиненного материального ущерба составила порядка 7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Казани.
Ранее сообщалось, что 55-летний житель Казани перевел мошенникам около 10 млн рублей, решив заработать на инвестициях. Средства «финансовым помощникам» мужчина перечислял с января по октябрь текущего года.