Жительница столицы Татарстана передала мошенникам около 7 млн рублей

Кроме этого, пенсионерка рассказала мошенникам о наличных сбережениях в размере 300 тыс. рублей и 500 долларов США. Эти денежные средства она также перевела на сторонние счета. Позже потерпевшая рассказала о ситуации своей племяннице, которая сообщила, что женщина попалась на уловки мошенников.