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Новочеркасского блогера задержали в Краснодаре

Ростовская область, 11 октября 2024. DON24.RU. Стражи правопорядка задержали новочеркасского блогера за хулиганство в Краснодаре. Об этом сообщает управление МВД по Краснодару в своем телеграм-канале.

Источник: МВД

В столице края 22-летний житель Новочеркасска оскорблял и унижал прохожих, используя нецензурную брань, чтобы заснять это на камеру мобильного телефона. Результаты провокаций он выкладывал в интернет.

По его словам, противоправные действия он совершал «с юмористической целью». Тот факт, что людям может быть обидно выслушивать оскорбления в свой адрес, задержанный «не осознавал».

На гражданина составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Нарушителю может грозить штраф от 30 до 100 тыс. рублей, решение вынесет суд.