Новочеркасского блогера задержали в Краснодаре

В столице края 22-летний житель Новочеркасска оскорблял и унижал прохожих, используя нецензурную брань, чтобы заснять это на камеру мобильного телефона. Результаты провокаций он выкладывал в интернет.
По его словам, противоправные действия он совершал «с юмористической целью». Тот факт, что людям может быть обидно выслушивать оскорбления в свой адрес, задержанный «не осознавал».
На гражданина составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Нарушителю может грозить штраф от 30 до 100 тыс. рублей, решение вынесет суд.