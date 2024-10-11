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За утро на оледенелых дорогах пострадали пять омичей

Всех пострадавших доставили в больницы
Источник: Комсомольская правда

Сегодня из-за гололедицы на омских дорогах в Госавтоинспекции фиксируют увеличение количества ДТП. Только за первую половину дня на городских дорогах произошло 89 аварий.

Утром на улице Воровского 24-летний водитель иномарки сбил 45-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Вторая авария произошла на Космическом проспекте. Там 50-летняя омичка за рулем «Рено» наехала на 72-летнего пенсионера, который также переходил дорогу в неположенном месте.

На проспекте Комарова 53-летняя женщина за рулем иномарки сбила на пешеходном переходе 27-летнюю девушку. На улице Ленина 49-летний водитель сбил прямо на «зебре» 18-летнюю омичку.

Столкновение двух «Тойот» произошло на улице Заозерной. Там 63-летняя пенсионерка врезалась в другую иномарку, после чего наехала на 52-летнюю женщину. Виной аварии послужило то, что водитель не выдержала безопасную дистанцию.

Пострадавших пешеходов доставили в больницу, где им оказывают необходимая помощь.

Ранее мы писали, что две фуры столкнулись с легковушкий на трассе смерти под Омском.