За утро на оледенелых дорогах пострадали пять омичей

Утром на улице Воровского 24-летний водитель иномарки сбил 45-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Вторая авария произошла на Космическом проспекте. Там 50-летняя омичка за рулем «Рено» наехала на 72-летнего пенсионера, который также переходил дорогу в неположенном месте.