В Самаре облсуд оставил в СИЗО экс-главу отдела по вопросам миграции МВД

Андрея Князева задержали в мае нынешнего года по подозрению во взятке. По версии следствия, деньги он получал за то, что не вмешивался в работу мигрантов, которые трудились в учреждениях общепита. Предположительно, размер взятки составил 180 тысяч рублей.