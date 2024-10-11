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В Самаре облсуд оставил в СИЗО экс-главу отдела по вопросам миграции МВД

Экс-полицейский не смог оспорить арест в Самарском областном суде.

Источник: Комсомольская правда

Самарский областной суд оставил под стражей бывшего начальника отдела по вопросам миграции УМВД Самары Андрея Князева. Об этом пресс-служба учреждения сообщила 11 октября.

Андрея Князева задержали в мае нынешнего года по подозрению во взятке. По версии следствия, деньги он получал за то, что не вмешивался в работу мигрантов, которые трудились в учреждениях общепита. Предположительно, размер взятки составил 180 тысяч рублей.

После задержания Андрея Князева отправили в СИЗО. В сентябре суд продлил срок его содержания под стражей до ноября. Это решение экс-полицейский и пытался оспорить, но — безуспешно: суд оставил в силе решение первой инстанции.