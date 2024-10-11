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Ребенок на велосипеде попал под колеса авто в Минске

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ребенок на велосипеде попал под колеса авто в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня утром 44-летний водитель Renault при въезде на дворовую территорию дома № 23 по ул. Куйбышева не уступил дорогу и сбил 11-летнего велосипедиста.

Ребенок доставлен в больницу для обследования.