Взрыв предотвратили в Карагандинской области

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в городе Абай Карагандинской области на территории одного из частных жилых домов произошло горение деревянной обрешетки кровли жилого дома и пристроенной хозяйственной постройки. Начальник караула Александр Владимиров, командир отделения Келдібек Арқат и Серик Жагипаров из огня вынесли 3 газовых баллона в безопасную зону.
«Силами МЧС пожар успешно ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается», — рассказали в ведомстве.
Как указывается на сайте «Электронного правительства», в случае обнаружения возгорании важно сразу сообщить об этом в пожарную службу, набрав «101», или в службу спасения, набрав «112».
Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: адрес пожара или возгорания; объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее); предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее); при необходимости — номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее; свою фамилию и телефон.