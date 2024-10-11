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Взрыв предотвратили в Карагандинской области

В городе Абай Карагандинской области произошел пожар в частном доме. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить возможный взрыв газовых баллонов, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Источник: t.me/qr_tjm

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в городе Абай Карагандинской области на территории одного из частных жилых домов произошло горение деревянной обрешетки кровли жилого дома и пристроенной хозяйственной постройки. Начальник караула Александр Владимиров, командир отделения Келдібек Арқат и Серик Жагипаров из огня вынесли 3 газовых баллона в безопасную зону.

«Силами МЧС пожар успешно ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается», — рассказали в ведомстве.

Как указывается на сайте «Электронного правительства», в случае обнаружения возгорании важно сразу сообщить об этом в пожарную службу, набрав «101», или в службу спасения, набрав «112».

Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: адрес пожара или возгорания; объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее); предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее); при необходимости — номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее; свою фамилию и телефон.