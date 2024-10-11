В Самарской области ликвидировали еще один серьезный пожар

— К месту вызова были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 134 Отряда № 48 в количестве 7 человек личного состава. По прибытии к месту пожара было установлено, что горят надворные постройки на площади 3 квадратных метра, — отметили в ведомстве.