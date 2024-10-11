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В Самарской области ликвидировали еще один серьезный пожар

В Самарской области потушили пожар в поселке Новоборский.

Источник: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

В Борском районе Самарской области произошел серьезный пожар. Специалисты оперативно прибыли на место происшествия, об этом сообщили в ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

— К месту вызова были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 134 Отряда № 48 в количестве 7 человек личного состава. По прибытии к месту пожара было установлено, что горят надворные постройки на площади 3 квадратных метра, — отметили в ведомстве.

Через несколько минут возгорание потушили. К счастью, обошлось без пострадавших. Сотрудники ведомства продолжают устанавливать причины пожара.

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