В Самарской области ликвидировали еще один серьезный пожар

В Борском районе Самарской области произошел серьезный пожар. Специалисты оперативно прибыли на место происшествия, об этом сообщили в ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.
— К месту вызова были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 134 Отряда № 48 в количестве 7 человек личного состава. По прибытии к месту пожара было установлено, что горят надворные постройки на площади 3 квадратных метра, — отметили в ведомстве.
Через несколько минут возгорание потушили. К счастью, обошлось без пострадавших. Сотрудники ведомства продолжают устанавливать причины пожара.