Обвиняемых по делу об убийстве Лизы Пылаевой оправдали в суде

«Согласно обвинительному акту, 12 мая 2019 года примерно в 15:30 во дворе дома Ш. на почве ревности совершила наезд автомобилем на выбежавшую во двор малолетнюю племянницу. Садовник М. по указанию хозяев дома помыл и переодел Лизу, положил на её тело скульптуру, имитируя несчастный случай. В 21:05 дедушка и мама потерпевшей привезли её в больницу, где была констатирована смерть. По версии следствия бабушка и садовник по данному факту дали заведомо ложные показания, указав, что на потерпевшую упала статуя», — сообщили в суде.

В суде заявили, что, во-первых, по делу нет очевидцев или иных свидетелей, подтверждающих факт убийства. Во-вторых, подсудимые, как в ходе следствия, так и суда давали стабильные показания, отрицая свою вину. Они показали, что девочка найдена на задней части двора в бессознательном состоянии под статуей. В-третьих, мотив убийства из чувства ревности является предположением и не доказан следствием. Главным доказательством обвинения являются показания анонимного свидетеля Ж. о том, что в мае 2019 года содержавшийся вместе с ним в приёмнике-распределителе подсудимый М. (садовник) сообщил обстоятельства по делу.