В Иловле Волгоградской области цыгане снова напали на полицию

— Возле одного из домов был остановлен автомобиль «ВАЗ-2111», 35-летний водитель которого находился за рулём с внешними признаками алкогольного опьянения, — сообщили информагентству в пресс-службе Главка полиции. — Во время оформления административных материалов водитель и, вышедшие из дома его двое родственников, стали препятствовать работе сотрудников полиции, в том числе вели себя агрессивно и применили силу в отношении стражей порядка.