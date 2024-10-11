В Иловле Волгоградской области цыгане снова напали на полицию

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел во время несения службы нарядом Госавтоинспекции.
— Возле одного из домов был остановлен автомобиль «ВАЗ-2111», 35-летний водитель которого находился за рулём с внешними признаками алкогольного опьянения, — сообщили информагентству в пресс-службе Главка полиции. — Во время оформления административных материалов водитель и, вышедшие из дома его двое родственников, стали препятствовать работе сотрудников полиции, в том числе вели себя агрессивно и применили силу в отношении стражей порядка.
Поняв, что буйные иловлинцы не готовы к конструктивному диалогу, полицейские задержали их и доставили в отдел. Там на дебоширов составили административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ — невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
— Транспортное средство помещено на специализированную стоянку, — сообщили в главке МВД. — Комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности продолжается.
В СУ СК России по Волгоградской области, в свою очередь, сообщили о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти.
— В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается бы вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения, — сообщила официальный представитель СУ СКР Наталия Рудник.