Тайна смерти кассирши: крымчанин два года просидел в СИЗО за убийство, которое не совершал

В центре Симферополя расстреляли кассира валютно-обменного пункта. Тринадцать лет прошло со дня трагедии, но жители столицы Крыма до сих пор помнят это жестокое убийство, произошедшее 23 января 2010 года. Выстрел неизвестного злодея не только убил женщину, но и исковеркал жизнь ее гражданского мужа. Игоря Смагина (имя и фамилия изменены) два раза обвиняли в убийстве своего любимого человека и оба раза оправдывали. КП-Крым решила разобраться в этой запутанной истории.
ПЕРЕД СМЕРТЬЮ ПОЗВОНИЛА ДОЧЕРИ.
Драма разыгралась, когда стемнело.
«Мужчина подошел к пункту обмена валют и произвел через окошко выстрел из огнестрельного оружия в виде авторучки в кассира», — сообщили в Следкоме Крыма.
Выстрел оказался смертельным, но женщина умерла не сразу. Она все-таки успела позвонить дочери и попросить вызвать «Скорую помощь». Врачи безуспешно пытались спасти жизнь раненой.
Стражи порядка сработали куда успешнее, они почти сразу же задержали гражданского мужа застреленной.
Пара прожила в любви и согласии не один год, воспитывала общую дочь, но что-то пошло не так: начались конфликты, которые зачастую происходили на людях. Люди в погонах решили, что семейные раздоры — это весомый повод для убийства и в январе 2010 предъявили обвинение Игорю Смагину.
«23 мая 2012 уголовное преследование Смагина было прекращено за недоказанностью», — объяснил КП-Крым адвокат Александр Осокин.
Почему же уголовное дело развалилось? Обвинение строилось исключительно на показаниях свидетелей, которые знали о семейных скандалах и якобы видели Смагина возле валютно-обменного пункта в день трагедии. Подозреваемый же твердо стоял на своем. Он утверждал, что, несмотря на громкие выяснения отношений, даже в мыслях не желал смерти своей гражданской жене, да и когда произошла трагедия, находился в селе Мазанка Симферопольского района.
Алиби Смагина подтвердилось: четыре человека поклялись, что он был в Мазанке в день убийства, там же фиксировалась геолокация его мобильного телефона.
Медики и стражи порядка, которые первыми прибыли на место инцидента, свидетельствовали, что истекающая кровью успела рассказать: в нее стрелял незнакомый человек в маске.
Итого, в первый раз Игорь Смагин за убийство, которое не совершал, провел в камере СИЗО больше четырех месяцев и два года под подпиской о невыезде.
РОДНОЕ ДИТЯ РЕШИЛО ПОСАДИТЬ ОТЦА.
Время сглаживает и боль потери любимой женщины, и психологическую травму от несправедливых обвинений в убийстве. Жизнь крымчанина вошла в привычную колею. Спустя десять лет все снова полетело в тартарары.
«19 апреля 2022 года Игорь Смагин был снова задержан и помещен в СИЗО. Ему повторно предъявили обвинение в убийстве», — рассказал адвокат.
Общая дочь подозреваемого и убитой повзрослела и стала следователем. Она дала новые показания о том, что перед смертью мама ей якобы сказала, что стрелял-таки Смагин.
Обвинение, очень похожее на сюжет мыльной оперы или телесериала, суд с участием присяжных не поддержал.
«27 декабря 2023 года Игорь Смагин оправдан и освобожден из-под стражи. 22 августа 2024 года апелляция прокуратуры не удовлетворена, и оправдательный приговор вступил в законную силу», — сообщил Александр Осокин.
За оправданным признано право на реабилитацию. Как удалось отстоять свободу крымчанина?
Адвокаты Анастасия Погребняк и Александр Осокин доказали, что во время убийства подсудимый все же находился почти в двадцати километрах от Симферополя, в селе Мазанка.
Быстро приехать в центр Симферополя, выстрелить в свою сожительницу и тут же вернуться в Мазанку он не мог при всем желании — в тот злополучный день был сильный снегопад. И здесь на сторону обвиняемого «встала» погода, справки о которой защитники запросили в гидрометеоцентре. В суде адвокаты провели тщательный анализ телефонных разговоров Игоря Смагина, а также свидетельства очевидцев, видевших его в Мазанке. Алиби не вызывало сомнений.
«Показания дочери были поставлены под сомнение, так как на протяжении 13 лет она меняла их несколько раз», — отметила защита.
Зачем кровинушка так сделала — это большая загадка.
Второй раз Игорь Смагин провел в камере СИЗО больше полутора лет. По злой иронии судьбы его сокамерником стал Иван Бескровный из Алушты, которого в СИЗО продержали три года, а потом оправдали.