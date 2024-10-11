Тайна смерти кассирши: крымчанин два года просидел в СИЗО за убийство, которое не совершал

Быстро приехать в центр Симферополя, выстрелить в свою сожительницу и тут же вернуться в Мазанку он не мог при всем желании — в тот злополучный день был сильный снегопад. И здесь на сторону обвиняемого «встала» погода, справки о которой защитники запросили в гидрометеоцентре. В суде адвокаты провели тщательный анализ телефонных разговоров Игоря Смагина, а также свидетельства очевидцев, видевших его в Мазанке. Алиби не вызывало сомнений.