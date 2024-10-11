Ноеминь и Ромеш: В Омском ЗАГСе назвали топ имен новорожденных в 2024 году

В Омском ЗАГСе назвали топ самых популярных и самых редких имен, которыми называли младенцев в 2024 году. Специалисты отметили, что чаще омичи называют новорожденных традиционными именами: Анна, София, Ева (девочек) и Александр, Максим, Тимофей (мальчиков).
Среди других популярных имен: Варвара, Мария, Михаил, Егор.
А среди редких имен специалисты ЗАГСа назвали: Аду, Ноеминь, Хадию, Умутай, Теймию, для мальчиков — Генри, Гаспар, Чингиз. Для сравнения в 2023 году в пятерку редких имен также вошли экзотические варианты: Доча, Асения, Яснина, Настасья и Омина. Для мальчиков самыми редкими именами стали Шоваа, Дамиан, Ромеш, Усман, Жаслан.
Если говорить про другие регионы, — то у соседей в Новосибирске малышей в этом году называли Анна-Моника, Аполлинария, Бронислава, Вельмира, Весняна, Владислава, Дивора, Добромира, Елизавета-Слада, Жозефина Катрин, Златослава и Милорада.