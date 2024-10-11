Астанчане «выкупали» у мошенницы выигранные деньги

Для обмана подозреваемая использовала соцсети. По информации пресс-службы ДП Астаны, она размещала заманчивые объявления о возможности выиграть деньги.
«Однако, чтобы забрать эти деньги, людям предлагалось заплатить 10−20% от суммы выигрыша. Местные жители отправляли на указанные номера денежные средства, после чего аферистка блокировала их. В настоящее время проводится досудебное расследование по делу о мошенничестве. В ходе расследования установлена причастность подозреваемой к 10 аналогичным эпизодам», — отметили в полиции.
Задержанная дала признательные показания.
Полиция призывает граждан не переходить по сомнительным ссылкам, которые распространяются под видом розыгрышей, голосований и опросов на различные темы, и не вводить свои личные данные.