Астанчане «выкупали» у мошенницы выигранные деньги

«Однако, чтобы забрать эти деньги, людям предлагалось заплатить 10−20% от суммы выигрыша. Местные жители отправляли на указанные номера денежные средства, после чего аферистка блокировала их. В настоящее время проводится досудебное расследование по делу о мошенничестве. В ходе расследования установлена причастность подозреваемой к 10 аналогичным эпизодам», — отметили в полиции.