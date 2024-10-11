Детский омбудсмен прокомментировала инцидент в красноярской школе № 159

«Школа отреагировала, с детьми побеседовали. Я понимаю, что такое поведение недопустимо. На учителях, конечно, лежит огромная ответственность за детей в школе, но и родителям мальчишек неплохо бы побеседовать с ребятами об отношении к девочкам и друг к другу», — пишет детский омбудсмен на своих страницах в социальных сетях.