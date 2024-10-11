Детский омбудсмен прокомментировала инцидент в красноярской школе № 159

11 октября уполномоченный по правам ребенка в крае Ирина Мирошникова прокомментировала инцидент в красноярской школе № 159. Напомним, в этом учебном заведении группа подростков издевалась над 13-летней девочкой и снимала происходящее на видео.
«Школа отреагировала, с детьми побеседовали. Я понимаю, что такое поведение недопустимо. На учителях, конечно, лежит огромная ответственность за детей в школе, но и родителям мальчишек неплохо бы побеседовать с ребятами об отношении к девочкам и друг к другу», — пишет детский омбудсмен на своих страницах в социальных сетях.
Ранее в управлении образования сообщили, что по факту буллинга уже проводится служебное расследование совместно с администрацией школы, прокуратурой и инспектором по делам несовершеннолетних. Кроме того, обстоятельства конфликта между несовершеннолетними выясняют сотрудники регионального Следственного комитета.