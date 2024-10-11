В Краснодаре задержали приезжих с крупной партией наркотиков

В процессе задержания сотрудниками полиции и Росгвардии у молодых людей обнаружили 200 свертков наркотиков синтетического происхождения общей массой в 80 граммов. В салоне автомобиля злоумышленников также найдено ещё 500 разовых доз наркотика массой в 210 граммов аналогичного состава.