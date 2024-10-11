В Краснодаре задержали приезжих с крупной партией наркотиков

В лесополосе Краснодара задержали приезжих с крупной партией наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Наркоторговцами оказались уроженцы республики Ингушетии 21 и 23 лет.
В процессе задержания сотрудниками полиции и Росгвардии у молодых людей обнаружили 200 свертков наркотиков синтетического происхождения общей массой в 80 граммов. В салоне автомобиля злоумышленников также найдено ещё 500 разовых доз наркотика массой в 210 граммов аналогичного состава.
Запрещённые вещества мужчины планировали сбыть через тайники территории краевого центра.
На молодых людей возбудили уголовное дело. Наркоторговцев заключат под стражу. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.