Локомотив и два грузовых вагона сошли с рельсов в Правдинске 11 октября

Локомотива и два грузовых вагона-платформы сошли с рельсов на станции Правдинск 11 октября. Инцидент произошел при выполнении манёвров на пути необщего пользования, сообщает пресс-служба нижегородской транспортной прокуратуры.
Отмечается, что вагоны не перевернулись, а задержек движения поездов не было.
Сейчас ведутся восстановительные работы, а транспортная прокуратура проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.
Напомним, что почти 3 миллиона пассажиров перевезли «Ласточки» из Нижнего Новгорода в Москву и обратно. Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также известно, что расписание электричек, курсирующих в Нижегородской области, изменится с 15 октября. Как отмечается, изменения касаются поездов, курсирующих по маршрутам «Фролищи — Ильино», «Ильино — Фролищи».