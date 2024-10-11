Четыре студента УрФУ погибли в жутком ДТП под Кунгуром

Минувшим утром, 11 октября произошла смертельная авария на трассе Пермь-Екатеринбург рядом с селом Орда. Об этом сообщает «КП-Пермь».
Легковой автомобиль Mercedes-Benz лоб в лоб столкнулся с грузовиком Mercedes. Трое пассажиров легковушки скончались на месте происшествия. Еще один человек — в больнице. Авария произошла на 102 — ом километре трассы.
— Водитель Mercedes-Benz выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с фурой. В результате погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля. — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. — В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.
В поисково-спасательную службу Кунгургского округа вызов поступил около семи часов утра.
— На место выехали спасатели и экстренные службы. По прибытию к месту вызова, спасатели и пожарные провели стабилизацию. Из легкового автомобиля извлечены тела четырех погибших молодых людей, тела переданы сотрудникам полиции, — сообщает ведомство.
Возраст погибших мужчин — 19, 21, 22, 23 года.
Погибшие были студентами Уральского Федерального университета. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе вуза.
— Информация поступила в институты, где учились ребята. Нам очень жаль. Они были студентами УрФУ. Трое из них учились на энергетическом, один -на радиофаке, — рассказали «КП-Екатеринбург» в вузе.
Один из погибших парней Арсений играл за сборную УрФУ по футболу. Знакомые говорят, что он был дружелюбным и любил спорт.
— Арсений был веселый, честный, подкалывали друг друга во время тренировки. Он всегда интересовался, как у меня дела по учебе и в целом, — рассказал «КП-Екатеринбург» коллега по сборной.