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Тело мужчины нашли в сгоревшем авто в Талдыкоргане: задержан подозреваемый в убийстве

Задержан подозреваемый в убийстве жителя Талдыкоргана, чье тело обнаружили в сгоревшем автомобиле. Ранее погибшего считали пропавшим без вести, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram*, полиция расследует уголовное дело по факту убийства жителя областного центра, ранее числившегося пропавшим без вести. В ходе оперативно-следственных мероприятий вдоль объездной дороги Талдыкоргана была обнаружена автомашина, принадлежавшая пропавшему.

«На основе собранных вещественных доказательств оперативными работниками был установлен и задержан 37-летний местный житель, который признался в совершении преступления», — пояснили в ДП области Жетісу.

Подозреваемый взят под стражу, досудебное расследование продолжается.

Напомним, 8 октября на объездной дороге обнаружили сгоревший автомобиль KIA К7, в салоне которого находилось обгоревшее тело мужчины. Полиция возбудила по факту уголовное дело и назначила экспертизу. Расследование взяли на особый контроль руководство областного департамента полиции и прокуратура. Отметим, что по ч.1 ст. 99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.