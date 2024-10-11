Тело мужчины нашли в сгоревшем авто в Талдыкоргане: задержан подозреваемый в убийстве

Напомним, 8 октября на объездной дороге обнаружили сгоревший автомобиль KIA К7, в салоне которого находилось обгоревшее тело мужчины. Полиция возбудила по факту уголовное дело и назначила экспертизу. Расследование взяли на особый контроль руководство областного департамента полиции и прокуратура. Отметим, что по ч.1 ст. 99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.