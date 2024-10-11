В Москве арестовали экс-замглавы Минэкономразвития НСО Муханову по делу новосибирского аквапарка

По версии следствия, злоупотребления были связаны с насильственной сменой арендатора аквапарка, что позволило участникам схемы установить своего управленца. В результате через АСВ (Агентство страховых вкладов), которое получило аквапарк после банкротства предыдущего владельца, были занижены арендные платежи, а прибыль предположительно присваивалась. Ущерб оценивается в 200 млн рублей.