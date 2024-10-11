В спортшколах Актобе проигрывали бюджетные деньги в букмекерских конторах

«Прокуратурой Актюбинской области установлено, что директора детско-юношеских спортивных школ необоснованно присваивали средства, полученные от любительских спортивных команд за услуги по аренде спортивных площадок и залов, которые подлежали поступлению в бюджет. За последние три года расходы на развитие профессиональных клубов увеличены в два раза, из бюджета на подготовку и участие в республиканских и международных соревнованиях выделено более 13 млрд тенге. Директорами спортивных школ из бюджета незаконно потрачено свыше 6 млн тенге. Указанные денежные средства потрачены директорами на собственные нужды, в том числе на ставки в букмекерских конторах», — сообщили в надзорном органе.