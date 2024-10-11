В спортшколах Актобе проигрывали бюджетные деньги в букмекерских конторах

Руководители спортшкол Актобе проигрывали бюджетные средства в букмекерских конторах, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
«Прокуратурой Актюбинской области установлено, что директора детско-юношеских спортивных школ необоснованно присваивали средства, полученные от любительских спортивных команд за услуги по аренде спортивных площадок и залов, которые подлежали поступлению в бюджет. За последние три года расходы на развитие профессиональных клубов увеличены в два раза, из бюджета на подготовку и участие в республиканских и международных соревнованиях выделено более 13 млрд тенге. Директорами спортивных школ из бюджета незаконно потрачено свыше 6 млн тенге. Указанные денежные средства потрачены директорами на собственные нужды, в том числе на ставки в букмекерских конторах», — сообщили в надзорном органе.
Кроме этого, установлены факты приобретения авиауслуг по перелету команды футбольного клуба «Актобе» через нескольких посредников по завышенной цене в сумме свыше 165 млн тенге, добавили в прокуратуре.
По всем этим фактам прокуратурой начато три досудебных расследования по ч.4 ст. 189 УК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».
Результаты проверки рассмотрены на заседании Координационного совета Актюбинской области по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, где ответственным государственным органам поручено исправить ситуацию с финансированием массового спорта, целенаправленно и эффективно использовать бюджетные средства, отметили в территориальном правоохранительном органе.