С января по сентябрь на ЖД путях Челябинской области погибли 8 человек

Информация была размещена на официальном сайте Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Она является одной из крупнейших магистралей в России и проходит через Курганскую, Челябинскую, Оренбургскую и Самарскую области РФ, а также через Северо-Казахстанскую область Республики Казахстан.
Всего с начала 2024 года (за первые 9 месяцев) 29 россиян пострадали на путях ЮУЖД во всех регионах её функционирования, 22 из них погибли. Причём учитываются и те, на кого наехал подвижной состав, и те, кого ударило электрическим током.
Больше всего несчастных случаев зарегистрировано в Челябинской области — с января по сентябрь пострадали на железнодорожных путях 11 человек, причём выжили из них лишь трое. На втором месте по числу несчастных случаев на ЮУЖД Оренбургская область, а на третьем — Курганская.
Стоит отметить, что в этом году пострадавших стало куда меньше по сравнению с показателями прошлого года. В 2023 году за тот же временной период на путях ЮУЖД погибли 34 человека (всего пострадали 40). В Челябинской области тогда погибло в два раза больше людей, чем в этом году, а именно 16. Ещё 3 человека были травмированы.