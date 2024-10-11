С января по сентябрь на ЖД путях Челябинской области погибли 8 человек

Стоит отметить, что в этом году пострадавших стало куда меньше по сравнению с показателями прошлого года. В 2023 году за тот же временной период на путях ЮУЖД погибли 34 человека (всего пострадали 40). В Челябинской области тогда погибло в два раза больше людей, чем в этом году, а именно 16. Ещё 3 человека были травмированы.