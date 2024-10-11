Белорус пойдет под суд из-за громкой музыки у соседа

Житель Брестского района пойдет под суд из-за слишком громкой музыки у соседа, рассказали в Госкомитете судебных экспертиз по Брестской области.
Так, 56-летний мужчина возмутился слишком громкой музыкой, а также музыкальными предпочтениями соседа по даче.
Пока 51-летний брестчанин зашел в дачный дом, его сосед зашел на участок и выкрал играющую Bluetooth-колонку. Вернувшись, мужчина не обнаружил музыкальное устройство, осталась только зарядка в розетке. И так как до этого из-за громкой музыки сосед сделал ему замечание, то сначала мужчина пошел к нему. На вопрос о пропавшей музыкальной колонке сельчанин только усмехнулся, и тогда потерпевший позвонил в милицию.
Оперативники установили, что музыкальную колонку из хозпостройки, действительно, забрал сосед и спрятал ее на своем участке. Эксперты провели товароведческую экспертизу, и установили, что стоимость портативной музыкальной Bluetooth-колонки составляет 67 белорусских рублей.
Правоохранители примут процессуальное решение по делу.
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