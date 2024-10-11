Белорус пойдет под суд из-за громкой музыки у соседа

Пока 51-летний брестчанин зашел в дачный дом, его сосед зашел на участок и выкрал играющую Bluetooth-колонку. Вернувшись, мужчина не обнаружил музыкальное устройство, осталась только зарядка в розетке. И так как до этого из-за громкой музыки сосед сделал ему замечание, то сначала мужчина пошел к нему. На вопрос о пропавшей музыкальной колонке сельчанин только усмехнулся, и тогда потерпевший позвонил в милицию.