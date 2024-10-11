В Нижегородской области после конфликта школьницы с учителем возбудили дело

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Нижегородской области после того, как в поселке Тонкино школьница с нарушением слуха попала в больницу после конфликта с учительницей, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
«В социальных медиа сообщается, что слабослышащая девочка впала в кому после того, как на неё на уроке накричала учительница. Родители девочки и других учеников считают, что причиной резкого ухудшения состояния ее здоровья стал нервный стресс, который она перенесла в связи с противоправными действиями педагога. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — говорится в сообщении.
Ранее местный телеканал «Кстати» сообщил, что в школе поселка Тонкино Нижегородской области 11-летняя девочка попала в больницу после того, как учительница обозвала девочку глухой из-за того, та не услышала ее вопрос. Отмечается, что школьники и раньше жаловались на педагога за ее некорректное поведение.
Как сообщили журналистам в минздраве Нижегородской области, сейчас девочка проходит лечение в Нижнем Новгороде, ее состояние оценивается как удовлетворительное. По информации управления образования администрации Тонкинского муниципального округа, сейчас педагог уже не работает в школе.