В Нижегородской области после конфликта школьницы с учителем возбудили дело

«В социальных медиа сообщается, что слабослышащая девочка впала в кому после того, как на неё на уроке накричала учительница. Родители девочки и других учеников считают, что причиной резкого ухудшения состояния ее здоровья стал нервный стресс, который она перенесла в связи с противоправными действиями педагога. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — говорится в сообщении.