«Мама как будто упала и умерла»: египтянин, обвиняемый в подготовке к убийству жены, рассказал, что фото мертвой женщины были сняты по совету детского психолога

С теперь уже бывшей русской женой у них есть совместная дочь. И конечно же, по версии отца, она больше любит папу. С отцом, то бишь с Мохамедом, она и жила, пока его не забрали в СИЗО. А вот маму девочка якобы любит не очень, более того — она ее боится.