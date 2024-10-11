«Мама как будто упала и умерла»: египтянин, обвиняемый в подготовке к убийству жены, рассказал, что фото мертвой женщины были сняты по совету детского психолога

В Куйбышевском районном суде подходит к развязке резонансный уголовный процесс. Необычно и само дело, и обвиняемый. По версии следствия, 42-летний уроженец Каира с двойным российско-египетским гражданством Або Элелаа Мохамед Эльсайед нанял киллера для своей бывшей супруги и еще одной своей знакомой. В прошедшем 11 октября судебном заседании свою версию событий представил сам обвиняемый.
Задержали Або Элелаа Мохамеда в прошлом году. Взяли с поличным, после того как «киллер» показал ему фотографии якобы убитой супруги, а Эльсайед собирался передать оставшуюся часть денег — исполнитель подвязался убрать женщину за 700 000 рублей.
«По версии следствия, гражданин России и Египта, постоянно проживающий в городе Омске, из-за регулярно возникавших конфликтов с супругой на почве ревности и бракоразводного процесса, не желая разлучаться с их общей дочерью, а также делить совместно нажитое имущество: квартиру, два автомобиля и гаражный бокс, решил организовать убийство женщины. Ему предъявлено обвинение в организации и пособничестве в убийстве, приготовлении к убийству по найму из корыстных побуждений двух лиц», — прокомментировала гособвинитель по делу Янина Вишнивецкая.
Просчитался потомок строителей египетских пирамид, по версии следствия, в самом главном — выборе посредника по поиску киллера. С этим вопросом Мохамед обратился к своему знакомому. Казалось бы, и человек-то с криминальным прошлым, а греха на душу не взял, сразу же сообщил о планах Або в полицию.
Дальнейшее было уже инсценировкой. Под видом киллера с заказчиком связался оперативник. Женщину загримировали и предъявили бывшему мужу фотографии «трупа».
Появление этих фотографий в деле на минувшем судебном заседании Або Элелаа Мохамед Эльсайед попытался объяснить по-своему. Несмотря на то что он уже больше десяти лет живет в России, по-русски уроженец Египта говорит плохо. Изъясняться в суде ему помогает переводчик с арабского. Получается с переменным успехом. Однако совместными с переводчиком и адвокатом усилиями Мохамеду удалось рассказать следующее.
С теперь уже бывшей русской женой у них есть совместная дочь. И конечно же, по версии отца, она больше любит папу. С отцом, то бишь с Мохамедом, она и жила, пока его не забрали в СИЗО. А вот маму девочка якобы любит не очень, более того — она ее боится.
«От нервов живот болит, кушать не может, похудела на восемь килограмм!», — со слезами на глазах на ломаном русском рассказывал в суде Або.
Поэтому по совету знакомого Мохамед рассказал о своей проблеме некоему детскому психологу. А тот на голубом глазу якобы посоветовал клиенту супер экстремальную терапию — сделать фотографии якобы мертвой жены и показать их ребенку. Чтобы женщина для дочери как бы умерла.
На вопрос суда о том, не показался ли такой совет ему странным, Або ответил, что причин не доверять специалисту у него не было — один сеанс у него стоит аж 10 000 рублей, а значит психолог хороший.
«Там крови не было, она как будто упала и умерла», — объяснял Або.
Вопрос о том, как к этой странной фотосессии, по версии подсудимого, подключились оперативники, в суде не прозвучал. Не фигурирует «психолог» и в списке свидетелей.
Бывшая супруга обвиняемого работала бухгалтером, женщина воспитывает еще двоих детей от первого брака. Мохамед был мелким предпринимателем, торговал овощами-фруктами. Кризис в семье начался, когда мужчине стукнуло 40 — как это часто бывает, увлекся молоденькой. На Александре, так зовут его новую избранницу, Або женился по мусульманскому обычаю. Законной росписи в ЗАГСе не было.
«С Александрой я уже развелся, несправедливо, чтобы она меня из тюрьмы ждала», — рассказал суду обвиняемый.
«КП-Омск» будет следить за развитием событий.