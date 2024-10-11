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В Ростове мужчина заключен под стражу за покушение на убийство брата

Ростовская область, 11 октября 2024. DON24.RU. В Ростове мужчина заключен под стражу за покушение на убийство брата, сообщает СУ СК России по Ростовской области.

Обвиняемый, находясь по месту жительства в квартире, расположенной в Ростове, в состоянии алкогольного опьянения в ходе словесного конфликта нанес своему 55-летнему брату удар ножом в область груди.

С полученным колото-резаным ранением потерпевший был доставлен в больницу. Ему оказали помощь.

Обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении.

«В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — пишет источник.