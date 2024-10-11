В Ростове мужчина заключен под стражу за покушение на убийство брата

Обвиняемый, находясь по месту жительства в квартире, расположенной в Ростове, в состоянии алкогольного опьянения в ходе словесного конфликта нанес своему 55-летнему брату удар ножом в область груди.
С полученным колото-резаным ранением потерпевший был доставлен в больницу. Ему оказали помощь.
Обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении.
«В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — пишет источник.