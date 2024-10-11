10-летнюю школьницу сбили на пешеходном переходе в Саянске

По предварительным данным, 29-летняя женщина, находящаяся за рулем Nissan Qashqai ехала со стороны микрорайона Юбилейного в сторону Олимпийского. Во время движения сбила 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.