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10-летнюю школьницу сбили на пешеходном переходе в Саянске

Девочку доставили в больницу
Источник: Комсомольская правда

В Саянске Иркутской области 11 октября около 12:00 случилось ДТП, в котором пострадала школьница. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

По предварительным данным, 29-летняя женщина, находящаяся за рулем Nissan Qashqai ехала со стороны микрорайона Юбилейного в сторону Олимпийского. Во время движения сбила 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

— Несовершеннолетняя получила травмы, ее доставили в больницу. Сейчас проводится проверка, устанавливают обстоятельства произошедшего, — рассказывают в пресс-службе Госавтоинспекции.

Также делом заинтересовалась прокуратура Иркутской области, при наличии оснований правоохранители примут необходимые меры.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 59-летний водитель иномарки съехал в кювет и врезался в дерево в Иркутском районе. Мужчина скончался еще до приезда скорой помощи.