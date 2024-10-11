10-летнюю школьницу сбили на пешеходном переходе в Саянске

В Саянске Иркутской области 11 октября около 12:00 случилось ДТП, в котором пострадала школьница. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
По предварительным данным, 29-летняя женщина, находящаяся за рулем Nissan Qashqai ехала со стороны микрорайона Юбилейного в сторону Олимпийского. Во время движения сбила 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
— Несовершеннолетняя получила травмы, ее доставили в больницу. Сейчас проводится проверка, устанавливают обстоятельства произошедшего, — рассказывают в пресс-службе Госавтоинспекции.
Также делом заинтересовалась прокуратура Иркутской области, при наличии оснований правоохранители примут необходимые меры.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 59-летний водитель иномарки съехал в кювет и врезался в дерево в Иркутском районе. Мужчина скончался еще до приезда скорой помощи.