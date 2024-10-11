Жителей Башкирии экстренно предупреждают о тумане, гололеде и сильном ветре

В Башкирии ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает МЧС республики.
По информации ведомства, завтра, 12 октября, в некоторых районах Башкирии прогнозируется чрезвычайная пожароопасность. Также жителей республики ждут небольшие осадки в виде мокрого снега, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильный ветер, снег и гололед.
На дорогах региона также будет поджидать опасность. В утренние и ночные часы опустится туман, из-за которого видимость ухудшится до 500 метров.
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