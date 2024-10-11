Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Башкирии экстренно предупреждают о тумане, гололеде и сильном ветре

МЧС Башкирии выпустило штормовое предупреждение
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает МЧС республики.

По информации ведомства, завтра, 12 октября, в некоторых районах Башкирии прогнозируется чрезвычайная пожароопасность. Также жителей республики ждут небольшие осадки в виде мокрого снега, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильный ветер, снег и гололед.

На дорогах региона также будет поджидать опасность. В утренние и ночные часы опустится туман, из-за которого видимость ухудшится до 500 метров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.