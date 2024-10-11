По информации ведомства, ситуация произошла 24 июня. Мужчина раздал средства восьми людям, которые находились с ним в транспортном средстве. Каждый получил до $10 тыс. Так гражданин хотел избежать декларирования денег, единовременно перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС.
Наличные были обнаружены и изъяты. Суд Московского района Бреста назначил 40-летнему обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 350 базовых величин, что составляет Br14 тыс. В доход государства были обращены наличные в сумме $78,5 тыс.
Хотел помочь другу. За попытку провезти через границу незадекларированную валюту гродненец получил большой штраф
Житель Гродно получил от приятеля из Минска $88,4 тыс. для перевозки их из Беларуси в Польшу. Мужчина решил не декларировать деньги и пошел на хитрость, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.
По информации ведомства, ситуация произошла 24 июня. Мужчина раздал средства восьми людям, которые находились с ним в транспортном средстве. Каждый получил до $10 тыс. Так гражданин хотел избежать декларирования денег, единовременно перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС.