Хотел помочь другу. За попытку провезти через границу незадекларированную валюту гродненец получил большой штраф

По информации ведомства, ситуация произошла 24 июня. Мужчина раздал средства восьми людям, которые находились с ним в транспортном средстве. Каждый получил до $10 тыс. Так гражданин хотел избежать декларирования денег, единовременно перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС.



Наличные были обнаружены и изъяты. Суд Московского района Бреста назначил 40-летнему обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 350 базовых величин, что составляет Br14 тыс. В доход государства были обращены наличные в сумме $78,5 тыс.