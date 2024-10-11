Пора домой. Как жители Феодосии пережили пожар на нефтебазе

Ситуация на горящей в Феодосии нефтебазе стабилизировалась и находится под контролем. Факельного горения нет, а над городом снова стало видно голубое небо. Сотрудники Роспотребнадзора не фиксируют повышения уровня опасных веществ в воздухе, а эвакуированные из опасной зоны люди начинают возвращаться домой.
Krym.aif.ru пообщался с местными жителями.
Четыре дня не дома.
Семья Агибаловых — мама Анна, дочь Катюша и бабушка Елена Ивановна в начале весны переехали в Феодосию из Белгорода. Их родной город часто находился под вражескими обстрелами, но уезжать они долго не решались.
«Я все ждала, что будет лучше, что, может, как-то привыкнем. Но увидела, как играют дети, они прятали кукол в убежища, а кто не успел — в того попадала ракета. И в этот момент я решила, что хватит. Мы переехали, как давно мечтали, к морю. У нас его видно из окон, Катюшу в сад отдали, бабушка у нас на пляже каждый день загорала — счастье», — рассказала Анна Агибалова.
Вражеские БПЛА и воздушные тревоги не пугали новых жителей Крыма, они были гораздо реже, чем в Белгороде.
«Когда мы утром 7 октября услышали взрывы, мы почти автоматически заняли место с дочкой у несущей стены, потом увидели в окнах огонь. Подождали, взрывов больше не было, поэтому просто легли досыпать. Эвакуация началась уже во второй половине дня, ездила машина с громкоговорителем, ходили по квартирам. В этот момент не было никакой паники, у соседей было много вопросов, вроде: что с собой брать, куда нас повезут, будет ли там еда», — вспоминает день после вражеской атаки Анна.
Она помогла собраться соседям, а с собой захватила тревожный чемоданчик, который был собран еще под обстрелами в Белгороде.
«У нас он дома всегда у входа стоял, там вода, сухой паек, одежда теплая, медикаменты, документы и наличные. Когда переехали я разобрать его не решилась, просто убрала подальше от входа на полку. Верила, что не понадобится. Но как же я была рада, что у меня все собрано, когда была эвакуация. Потом даже делилась лекарствами с соседями», — добавила жительница Феодосии.
Их разместили в школе, для каждого была установлена раскладушка, место под личные вещи, дали белье и одеяла. Волонтеры привозили людям воду и горячее питание, психологи предлагали помощь.
«Дочка моя не испугалась ни капельки, для нее это было наоборот, большое приключение, друзей себе нашла и не хотела уезжать. Днем школа была почти пустой — люди кто на работе, кто на прогулке. Вечером собирались вместе. Было ощущение большого пионер-лагеря. Не было страха, было понятно, что нужно просто подождать, пока все сгорит. И вот сегодня мы уже будем дома», — с радостью поделилась Анна.
Тушивших — к награде.
Вечером 10 октября на нефтебазе произошел выброс горючих материалов. Власти сообщили, что все под контролем, а эвакуированные решили, что им нельзя будет вернуться домой еще как минимум неделю.
«Это был как огромный сполох, дым и огонь вдруг огромным языком взмыли наверх. Все стало полыхать еще сильнее, мы поняли, что дело — швах. Что домой мы пойдем только к числу пятнадцатому. Но каким же было наше удивление, когда сегодня утром мы вышли и увидели синее небо, пожара нет», — прокомментировал житель города Михаил Викторов.
«Пожарные — герои нашего времени. Не мешало бы выложить посты с фото о их работе. Отличный пример для подрастающего поколения на кого надо равняться в жизни», — добавила еще одна жительница Феодосии Алла Баранова.
Сейчас сотрудники МЧС продолжают ликвидировать последствия пожара на нефтебазе, превышение концентрации вредных веществ на территории города не зарегистрировано, а восстановление подачи воды в Феодосии ожидается в течение дня.
Пока режим ЧС в городе не снят и некоторые участки дорог всё ещё перекрыты.