Пора домой. Как жители Феодосии пережили пожар на нефтебазе

«Я все ждала, что будет лучше, что, может, как-то привыкнем. Но увидела, как играют дети, они прятали кукол в убежища, а кто не успел — в того попадала ракета. И в этот момент я решила, что хватит. Мы переехали, как давно мечтали, к морю. У нас его видно из окон, Катюшу в сад отдали, бабушка у нас на пляже каждый день загорала — счастье», — рассказала Анна Агибалова.