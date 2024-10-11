В Барановичах мужчина угнал машину, но поехал на электричке

В Барановичах мужчина без определенного места жительства угнал машину горожанина, рассказали в телеграм-канале «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Так, в милицию обратился 42-летний горожанин, сообщивший, что с парковки у дома у него пропал припаркованный на ночь «Фиат Мареа» стоимостью около 6500 белорусских рублей.
По горячим следам было установлено, что ночью машину, подобрав ключ к замку зажигания, угнал 31-летний мужчина без определенного места жительства. Ранее фигурант уже был судим за имущественные преступления и угон. А сейчас он угнал машину барановичанина, чтобы поехать в Жлобин.
Фигуранта задержали в Минске. Мужчина сознался, что угнал машину, но, когда она сломалась, бросил и пересел на электричку, чтобы поехать в столицу. При этом у мужчины также нет водительских прав.
Его будут судить за угон транспортного средства, совершенный повторно (ч.2 ст. 214 Уголовного кодекса Беларуси). По линии ГАИ составлены административные материалы.
Еще белорус пойдет под суд из-за громкой музыки у соседа.
А могилевчанин лишился коллекции монет, когда пустил в квартиру 18-летнюю девушку.