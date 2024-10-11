В Барановичах мужчина угнал машину, но поехал на электричке

По горячим следам было установлено, что ночью машину, подобрав ключ к замку зажигания, угнал 31-летний мужчина без определенного места жительства. Ранее фигурант уже был судим за имущественные преступления и угон. А сейчас он угнал машину барановичанина, чтобы поехать в Жлобин.