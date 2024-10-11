В Крыму мужчина сжег сестру и получил 17 лет тюрьмы

«Установлено, что утром 15 февраля текущего года в частном доме в поселке Ленино нетрезвый мужчина, у которого на протяжение долгого времени происходили конфликты с 42-летней сестрой, напал на нее. Он поджег женщину, после чего пламя распространилось по всему дому. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте», — говорится в сообщении.