Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму мужчина сжег сестру и получил 17 лет тюрьмы

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости Крым. Житель крымского поселка Ленино приговорен к 17 годам колонии за жестокое убийство сестры. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«Установлено, что утром 15 февраля текущего года в частном доме в поселке Ленино нетрезвый мужчина, у которого на протяжение долгого времени происходили конфликты с 42-летней сестрой, напал на нее. Он поджег женщину, после чего пламя распространилось по всему дому. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте», — говорится в сообщении.

Утоняется, что в момент трагедии их родители находились в соседней комнате, они не пострадали. У погибшей также осталась дочь-школьница.

Злоумышленника задержали оперативно, он во всем признался. Суд признал его виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью общеопасным способом и приговорил его к 17 годам лишения свободы, отбывать наказание крымчанин будет в колонии строгого режима.

Ранее обвинение просило назначить виновному наказание в виде 16 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, конфликты между братом и сестрой длились на протяжении долгого времени.