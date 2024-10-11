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Суд арестовал мужчину, бившего молотком по стене музея на Красной площади

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал мужчину, бившего молотком по стене музея на Красной площади, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: © РИА Новости

«Постановлением суда Фролов Александр Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ (“Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции”)… Суд назначил административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — сказали в суде.

Как следует из материалов дела, Фролов облил краской и молотком повредил фасад здания Государственного исторического музея, а в суде пояснил, что сделал это из-за личной неприязни к сотрудникам ФСО России.